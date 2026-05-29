verso il ballottaggio maineri marcucci prove tecniche di accordo elettorale

Giovedì si è svolto il mercato a Viareggio, momento in cui i candidati alle prossime elezioni hanno incontrato i cittadini. Maineri e Marcucci hanno approfittato dell’occasione per presentarsi e discutere le loro proposte. Durante la giornata sono state avviate anche alcune conversazioni tra i due, segnando le prime prove di un possibile accordo elettorale in vista del ballottaggio.

Giovedì, giornata di mercato a Viareggio. E quale migliore occasione per tornare in strada e incontrare i viareggini a cui proporre un’idea di continuità amministrativa o, dall’altra parte, la volontà di scrivere una nuova stagione per la città. Ed è fra la Passeggiata e il centro che, ieri, le candidate sindaca Sara Grilli, per l’Area Civica col Centrodestra garante dell’esperienza delghingariana; e Federica Maineri, per il Centrosinistra schietto verso un rinnovamento nel metodo e nel merito politico, hanno trascorso la mattinata. Immerse nella campagna elettorale, che le vede sfidanti al ballottaggio del 7 e 8 giugno, per provare a convincere quel 45% di elettorato che ha disertato i seggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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