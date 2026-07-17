La sindaca di Viareggio ha commentato il ricorso al Tar Toscana presentato da Federica Maineri, candidata del centrosinistra alle ultime amministrative. La prima cittadina ha affermato che nel ricorso si evocano “scenari gravissimi” senza che siano presentate accuse circostanziate di brogli. La vicenda riguarda le elezioni comunali e le contestazioni sollevate dall’avversaria politica, senza che siano stati resi noti dettagli specifici o prove in merito.

Amministrative Viareggio 202 6, c’è l’intervento della sindaca Sara Grilli dopo il ricorso al Tar Toscana di Federica Maineri, Pd, candidata sindaca campo largo centrosinistra. Maineri battuta al ballottaggio di 7 e 8 giugno per soli 160 voti dalla sindaca eletta Sara Grilli, centrodestra, ha presentato ricorso al Tar per chiedere l’ annullamento degli atti di proclamazione degli eletti relativamente alla sindaca Sara Grilli e a tutti i consiglieri comunali. Ma anche, tra l’altro, l’annullamento dell’atto di giuramento della sindaca e degli atti di nomina dei componenti della giunta nominati dalla sindaca Sara Grilli. Nonché per chiedere Federica Maineri l’ annullamento di tutti gli atti relativi alle operazioni dell’ufficio elettoral e centrale e di ogni ufficio elettorale di sezione relativo al ballottaggio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ricorso al Tar di Maineri, sindaca Sara Grilli: “Si evocano scenari gravissimi senza che vi siano accuse circostanziate di brogli”

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