Una bambina austriaca di otto anni è stata trovata galleggiare in piscina, dove era rimasta sott'acqua per otto minuti. I cancelli dell'hotel erano aperti e il bagnino era assente al momento, mentre il padre si trovava nella stanza vicina. I video mostrano la bambina immersa in acqua e i cancelli aperti, ma non ci sono indicazioni di interventi immediati al momento del fatto. La famiglia si trovava in vacanza a Milano Marittima.

Due ragazzini in cerca di un tuffo, i cancelli di un hotel lasciati aperti, un corpicino che galleggia in acqua: era quello di Magdalena Kaiser, una bambina austriaca in vacanza a Milano Marittima con la famiglia - i genitori e le due sorelle maggiori. La piccola è morta sabato 18 luglio, annegata nella piscina del'hotel Continental. Solo ieri Alice Ferrari, 11 anni, è deceduta all'ospedale Gaslini di Genova, dopo che mercoledì scorso era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova). Si allunga la scia delle morti in piscina, che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Magdalena sott'acqua in piscina per 8 minuti». Il padre in stanza, il bagnino assente (ma cancelli aperti), la verità dai video: cosa sappiamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Bimba annegata a 4 anni in piscina, la morte ripresa dalle telecamere: «In acqua per 8 minuti». Cosa è successo: il papà salito in stanza, il bagnino che non c'era (ma i cancelli erano aperti)

Magdalena morta a 4 anni nella piscina dell’hotel, in acqua per 8 minuti e il papà salito in camera: «Pensavamo fosse una bambola»La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo riguardo alla morte di una bambina di quattro anni, avvenuta nella piscina di un...

Argomenti più discussi: Magdalena morta a 4 anni nella piscina dell’hotel, tragedia immortalata dalle telecamere: è rimasta in acqua 7-8 minuti; Il dramma della piccola Magdalena: morta in vacanza nella piscina dell’hotel, il padre era salito in camera. L’allarme lanciato da due ragazzini; Bimba di 4 anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima. Il padre si è allontanato, lei è finita in acqua; Il dramma della piccola Magdalena | morta in vacanza nella piscina dell’hotel il padre era salito in camera L’allarme lanciato da due ragazzini.

La piccola Magdalena Kaiser, turista austriaca, è morta dopo essere rimasta sott'acqua per diversi minuti.MILANO MARITTIMA (Ravenna) – Una vacanza al mare si è trasformata in una tragedia. Magdalena Kaiser, una bambina austriaca di tre anni, che avrebbe compiuto quattro anni il prossimo 20 ottobre, è ... statoquotidiano.it