Una bambina di quattro anni è morta annegata in una piscina a Milano Marittima. Le immagini delle telecamere mostrano che è rimasta in acqua per circa otto minuti. Secondo quanto riferito, il padre era salito in stanza e il bagnino non era presente, anche se i cancelli della piscina erano aperti. Due ragazzini avevano tentato un tuffo, trovando i cancelli aperti, e hanno scoperto il corpo della bambina che galleggiava in acqua.

Due ragazzini in cerca di un tuffo, i cancelli di un hotel lasciati aperti, un corpicino che galleggia in acqua: era quello di Magdalena Kaiser, una bambina austriaca in vacanza a Milano Marittima con la famiglia - i genitori e le due sorelle maggiori. La piccola è morta sabato 18 luglio, annegata nella piscina del'hotel Continental. Solo ieri Alice Ferrari, 11 anni, è deceduta all'ospedale Gaslini di Genova, dopo che mercoledì scorso era stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina dei bagni Segesta di Sestri Levante (Genova). Si allunga la scia delle morti in piscina, che dal 2022 hanno ormai superato i 75 casi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Bimba annegata a 4 anni in piscina, la morte ripresa dalle telecamere: «In acqua per 8 minuti». Cosa è successo: il papà salito in stanza, il bagnino che non c'era (ma i cancelli erano aperti)

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BIMBA DI 4 ANNI ANNEGA NELLA PISCINA DI UN HOTEL: SI INDAGA SU GENITORI E BAGNINO

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Una bimba di 4 anni, di famiglia austriaca, è morta all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere annegata nella piscina di un hotel di Milano Marittima, frazione di Cervia, sul litorale ravennate. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli inquirenti. #ANSA x.com

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