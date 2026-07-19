Magdalena morta a 4 anni nella piscina dell’hotel in acqua per 8 minuti e il papà salito in camera | Pensavamo fosse una bambola

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo riguardo alla morte di una bambina di quattro anni, avvenuta nella piscina di un hotel a Milano Marittima. La piccola è rimasta in acqua per circa otto minuti prima che il padre, tornato in camera, si rendesse conto della situazione. Secondo quanto riferito, il genitore ha pensato che la bambina fosse una bambola prima di intervenire.

La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo la morte di Magdalena Kaiser, la bimba austriaca di quattro anni annegata nella piscina dell’hotel Continental di Milano Marittima. Come riporta il Resto del Carlino, tra i nomi che potrebbero comparire come atto di garanzia, al momento solo in via formale, ci sono quello del padre della piccola e quelli di un paio di responsabili della struttura ricettiva. Sul posto è arrivato il pm di turno Angela Scorza, che ha condotto un sopralluogo durato oltre due ore al termine del quale è scattato il sequestro della piscina. La famiglia austriaca, composta dai genitori e dalle tre figlie tra cui Magdalena, si trovava in vacanza a Milano Marittima da alcuni giorni. 🔗 Leggi su Open.online

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