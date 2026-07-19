Il padre di una bambina di quattro anni morta annegata in una piscina a Milano Marittima è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di abbandono di minore. Secondo le immagini delle telecamere, la bambina è rimasta in acqua per circa 7-8 minuti prima di essere soccorsa. La tragedia si è verificata in un hotel sulla riviera ravennate. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità.

Il padre di Magdalena Kaiser, la bambina austriaca di quattro anni morta annegata nella piscina di un hotel a Milano Marittima, sul litorale ravennate, è indagato dalla Procura di Ravenna con l'ipotesi di reato di abbandono di minore. Secondo gli accertamenti dei carabinieri, l'uomo, 56 anni, dopo avere detto alla figlia di rimanere ad aspettarlo in una zona tra i giochi e la piscina, si sarebbe allontanato, forse per salire in camera a prendere qualcosa, ma quando è tornato dal Magdalena era già troppo tardi. La tragedia è stata in parte registrata dalle telecamere di sicurezza., Negli spezzoni si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bimba annegata in piscina a Milano Marittima, indagato il padre per abbandono di minore | La tragedia ripresa in parte dalle telecamere | "È rimasta in acqua per 7-8 minuti"

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Bimba annegata in piscina, cosa è successo:il papà salito in stanza, il bagnino che non c'era

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