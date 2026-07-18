Due ragazzini hanno notato i cancelli aperti della piscina di un hotel a Cervia e hanno visto una bambina galleggiare in acqua, descrivendola come una bambola. La piccola Magdalena, in vacanza con la famiglia, è morta in quella piscina mentre il padre era salito in camera. I testimoni hanno riferito di averla trovata senza vita in acqua. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del tragico evento.

Cervia (Ravenna) – A realizzare la portata della tragedia, sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli della piscina aperti. Sono entrati per un tuffo e, quando si sono avvicinati all’acqua, hanno visto qualcosa galleggiare. “Pensavo fosse una bambola”, avrebbe poi detto uno dei due agli inquirenti. E invece era una bimba: Magdalena Kaiser di appena quattro anni. Le loro urla hanno richiamato i primi soccorritori. Un medico è piombato giù da una delle stanze dell’albergo. Ma per la bimba non c’era ormai più nulla da fare: polso assente, nessun segno di vita nei suoi occhi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dramma della piccola Magdalena: morta in vacanza nella piscina dell’hotel, il padre era salito in camera. I testimoni: “Galleggiava, sembrava una bambola”

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