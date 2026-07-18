Il dramma della piccola Magdalena | morta in vacanza nella piscina dell’hotel il padre era salito in camera L’allarme lanciato da due ragazzini

Due ragazzini hanno segnalato che i cancelli aperti della piscina di un hotel a Cervia, in provincia di Ravenna. Poco dopo, è stato trovato il corpo senza vita di una bambina di pochi anni, morta in quella piscina durante una vacanza. Il padre della vittima era salito nella camera dell’hotel al momento del decesso. Sono in corso le indagini per chiarire le cause della tragedia.

Cervia (Ravenna) – A realizzare la portata della tragedia, sono stati due ragazzini che, passando per strada, hanno notato i cancelli della piscina aperti. Sono entrati per un tuffo e, quando si sono avvicinati all’acqua, hanno visto qualcosa galleggiare. “Pensavo fosse una bambola”, avrebbe poi detto uno dei due agli inquirenti. E invece era una bimba: Magdalena Kaiser di appena quattro anni. Le loro urla hanno richiamato i primi soccorritori. Un medico è piombato giù da una delle stanze dell’albergo. Ma per la bimba non c’era ormai più nulla da fare: polso assente, nessun segno di vita nei suoi occhi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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