L'ex premier ha scritto a un membro della commissione Covid chiedendo di fissare una data per l'audizione. Le opposizioni replicano chiedendo scuse e affermano di voler smontare le sue falsità. La richiesta arriva dopo due anni di richieste da parte delle opposizioni di ascoltare l'ex premier sulla gestione della pandemia, sui vaccini e sulle decisioni prese durante quel periodo.

Una richiesta che arriva dopo almeno due anni in cui dalle opposizioni hanno continuamente chiesto di ascoltare l'ex premier per fornire la sua versione in merito a quanto successo durante la "pandemia" e per provare a capire meglio alcune dinamiche relativamente a misure come il vaccino Covid e il. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Commissione Covid, Conte scrive a Lisei: "Datemi la data dell'audizione", FdI: "Smontiamo sue falsità, chieda scusa"

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Commissione Covid, audizione di Matteo Bassetti: tensione con Malan sui danni da vaccino

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