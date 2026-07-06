Covid FdI sbugiarda e asfalta Conte | Falsità e vittimismo ora chieda scusa agli italiani Il fact checking che lo inchioda

Notizia in breve

Il partito di centrodestra ha accusato l’ex premier di aver diffuso false affermazioni sulla gestione della pandemia, chiedendogli di chiedere scusa agli italiani. Un fact checking ha smentito le sue dichiarazioni, evidenziando discrepanze tra quanto affermato e i dati ufficiali. La polemica si è accesa dopo un’intervista in cui l’ex premier ha criticato le indagini parlamentari, sostenendo di essere stato vittima di attacchi politici. Nessuna dichiarazione ufficiale o reazione da parte dell’interessato è stata rilasciata.