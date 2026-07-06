Covid FdI sbugiarda e asfalta Conte | Falsità e vittimismo ora chieda scusa agli italiani Il fact checking che lo inchioda
Il partito di centrodestra ha accusato l’ex premier di aver diffuso false affermazioni sulla gestione della pandemia, chiedendogli di chiedere scusa agli italiani. Un fact checking ha smentito le sue dichiarazioni, evidenziando discrepanze tra quanto affermato e i dati ufficiali. La polemica si è accesa dopo un’intervista in cui l’ex premier ha criticato le indagini parlamentari, sostenendo di essere stato vittima di attacchi politici. Nessuna dichiarazione ufficiale o reazione da parte dell’interessato è stata rilasciata.
Rieccoci qua: Giuseppe Conte ci ricasca. Nel tentativo disperato di difendere l’indifendibile gestione della pandemia da parte del suo governo, il leader del Movimento 5 Stelle affida al Corriere della Sera e a un’intervista densa di veleni e tesa a delegittimare i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. Una strategia, quella di Giuseppi, che suona “disperatamente” alla ricerca di ganci sullo specchio a cui aggrapparsi. – E da rilanciare come grimaldelli di peso ed esaustivi –. Fondata però essenzialmente sul ribaltamento della realtà e sul vittimismo. Una narrazione che è stata immediatamente smontata, pezzo per pezzo, dai parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della Commissione stessa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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