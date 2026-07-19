Madonna Pausini e le altre star | scaletta e orario dello show della finale dei Mondiali

Durante la finale dei Mondiali si terrà uno spettacolo con Madonna, Laura Pausini, Shakira, Justin Bieber e altri artisti. La cerimonia di chiusura e l’Halftime Show prevedono una scaletta con esibizioni di diversi ospiti, con orari specifici da comunicare. La performance coinvolgerà numerosi cantanti di fama internazionale, senza ulteriori dettagli su durata o sequenza. La manifestazione si svolgerà in un’unica giornata, offrendo un intrattenimento musicale di grande richiamo.

Da Madonna a Laura Pausini, passando per Shakira, Justin Bieber e gli altri protagonisti dello spettacolo: ecco la scaletta, gli orari e tutti gli ospiti della cerimonia di chiusura e dell'Halftime Show. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina non sarà soltanto una sfida per il titolo iridato. Prima del calcio d'inizio e durante l'intervallo, il pubblico del New York New Jersey Stadium assisterà a un grande spettacolo musicale con alcune delle più importanti star internazionali, tra cui Madonna e Laura Pausini. Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, infatti, è previsto un vero e proprio Halftime Show in stile Super Bowl. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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