Il teatro Lauro Rossi di Macerata, aperto nel 1774, è stato candidato dall’Italia per entrare nella lista dei siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco. La candidatura include anche 17 altri teatri municipali italiani. La decisione finale sarà presa dall’Unesco, che valuterà il valore storico e culturale di questi edifici. La selezione riguarda teatri considerati di rilievo per l’architettura e la storia.

L’elegante teatro Lauro Rossi di Macerata, costruito e in attività dal 1774, potrebbe essere riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. È stato infatti candidato, insieme ad altri 17 teatri municipali, per l’inserimento nella lista dei siti protetti dalle Nazioni Unite. Le strutture prese in considerazione sono state tutte costruite tra la metà del XVIII e la fine del XIX secolo ed erano luoghi in cui inizialmente solo l’aristocrazia potevano godere degli spettacoli. Oggi, chiaramente, non è più così. Dei 18 teatri individuati, 14 si trovano nelle Marche, mentre gli altri sono in Emilia Romagna e Umbria. Per ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Unesco, le autorità locali sono tenute a prendersi cura degli edifici, preservandone ciò che li rende speciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Macerata, il teatro "Lauro Rossi" in lizza per l'inserimento tra i siti Unesco

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