Nei cinque siti patrimonio Unesco l’inclusione non è più tabù

Nei cinque siti patrimonio Unesco della diocesi di Ravenna, sono state adottate misure per migliorare l’accessibilità, eliminando barriere culturali, fisiche e sensoriali. I mosaici di Ravenna vengono ora presentati in modo da consentire un’esperienza più immersiva e completa per tutti i visitatori. Il direttore dell’Opera di Religione ha spiegato come si sia lavorato per rendere più inclusivi questi luoghi di grande valore storico e artistico. Questa trasformazione si inserisce in un percorso di attenzione all’inclusione e alla fruibilità pubblica.

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