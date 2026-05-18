Nei cinque siti patrimonio Unesco l’inclusione non è più tabù
Nei cinque siti patrimonio Unesco della diocesi di Ravenna, sono state adottate misure per migliorare l’accessibilità, eliminando barriere culturali, fisiche e sensoriali. I mosaici di Ravenna vengono ora presentati in modo da consentire un’esperienza più immersiva e completa per tutti i visitatori. Il direttore dell’Opera di Religione ha spiegato come si sia lavorato per rendere più inclusivi questi luoghi di grande valore storico e artistico. Questa trasformazione si inserisce in un percorso di attenzione all’inclusione e alla fruibilità pubblica.
I mosaici di Ravenna offrono un’esperienza immersiva a 360 gradi. Andrea Romagnoli, Direttore dell’Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, racconta così l’evoluzione dei cinque siti Unesco diocesani verso un’ accessibilità totale, superando barriere culturali, fisiche e sensoriali. Il nuovo piano di gestione, ora in aggiornamento, punta sull’interattività. Una serie di QR code danno accesso a contenuti audio e video che svelano dettagli invisibili dei mosaici, rendendo la visita stimolante per tutti, non solo per le persone con disabilità visiva. Ci sono poi pannelli tattili per toccare la tecnica musiva, offrendo un’emozione profonda e autentica, e occhiali specifici per la discromia consentono ai daltonici di vedere i colori originali dei mosaici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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