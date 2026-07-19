Nel 2025, in Trentino, i danni da lupo hanno superato quelli da orso per la prima volta negli ultimi anni. Sono stati indennizzati 155 casi di danni da lupo, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente, per un totale di 135 mila euro. I danni da orso sono stati 127, con una riduzione del 30% rispetto al 2024, per 91 mila euro. Nel corso dell’anno sono stati predati 34 bovini e oltre 300 capre e pecore.

Nel 2025, per la prima volta nella storia recente, in Trentino, i danni da lupo sono stati più consistenti dei danni da orso. Sono i numeri a parlare. Nel 2025 la Provincia ha indennizzato 127 casi di danni da orso (-30% sul 2024, per 91 mila euro), e 155 casi di danni da lupo (+35% rispetto al 2024, per 135 mila euro). Del resto, spiega il veterinario Alessandro de Guelmi, «è abbastanza normale: nelle zone dove vivono entrambe le specie, se parli di danni da orso gli allevatori si mettono a ridere». Insomma, il lupo, tornato sui nostri monti in modo spontaneo negli ultimi quindici anni, sta diventando per la zootecnia più dannoso dell’orso, reintrodotto dall’uomo da un quarto di secolo. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

© Corrieredeltrentino.corriere.it - Lupi, nel 2025 in Trentino predati 34 bovini e oltre trecento fra capre e pecore

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