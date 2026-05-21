4mila tra pecore e capre sono morte a bordo di una nave andata a fuoco nel mare dell'Oman
A largo dell’Oman, una nave mercantile ha preso fuoco e affondato, provocando la morte di circa 4 mila pecore e capre. La nave era partita dalla Somalia e si dirigeva verso gli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’accaduto. Non ci sono segnalazioni di altre persone coinvolte o ferite tra i membri dell’equipaggio. La vicenda ha suscitato attenzione per le perdite di animali di allevamento a bordo.
4 mila tra pecore e capre sono morte al largo dell’Oman dopo l’incendio e l’affondamento della nave mercantile MSV Haji Ali, diretta dalla Somalia agli Emirati Arabi Uniti. Salvato l’equipaggio. Si ipotizza un attacco aereo dovuto al conflitto tra Iran, Usa e Israele. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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