4mila tra pecore e capre sono morte a bordo di una nave andata a fuoco nel mare dell'Oman

A largo dell’Oman, una nave mercantile ha preso fuoco e affondato, provocando la morte di circa 4 mila pecore e capre. La nave era partita dalla Somalia e si dirigeva verso gli Emirati Arabi Uniti. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’accaduto. Non ci sono segnalazioni di altre persone coinvolte o ferite tra i membri dell’equipaggio. La vicenda ha suscitato attenzione per le perdite di animali di allevamento a bordo.

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