Rapporto grandi carnivori 2025 | in Trentino 118 orsi lupi in calo e sciacalli in aumento

Nel rapporto sui grandi carnivori del 2025, si segnala che in Trentino ci sono circa 118 orsi e 22 branchi di lupi, entrambi in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Al contrario, si registra un incremento degli sciacalli dorati presenti nella regione. I dati forniscono una panoramica sulla presenza di queste specie selvatiche e sui cambiamenti numerici nel territorio.

Nel 2025 in Trentino si stimano 118 orsi e 22 branchi di lupi, in calo. Aumentano gli sciacalli dorati. Quattro orsi morti, tre per bracconaggio. Preoccupano i danni ai cartelli informativi. Questi i dati principali dell’ultimo rapporto grandi carnivori.🔗 Leggi su Fanpage.it

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