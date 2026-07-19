L’università ha presentato il nuovo monoposto chiamato ET-18, sviluppato dalla squadra di corse studentesca fondata nel 2007. La squadra è composta da 130 studenti provenienti da 16 facoltà, organizzati in 12 settori. La presentazione si è svolta con i veli arancioni che sono stati rimossi per svelare il veicolo, con la partecipazione di tutte le figure coinvolte nel progetto.

I veli arancioni si alzano per svelare ET-18 al mondo, intorno a tutte le figure che hanno contribuito alla sua realizzazione. Si chiama così la nuova monoposto della E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa, fondato nel 2007: ben 130 i membri provenienti da 16 facoltà dell’ateneo, organizzati in 12 settori differenti. Una sfida che ha coinvolto 70 sponsor. Sono tantissimi i curiosi e i sostenitori della squadra, che sono accorsi nel pomeriggio di venerdì alla stazione Leopolda per la presentazione ufficiale. Presente, tra gli altri, anche il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi, che ha testato personalmente l’abitacolo della monoposto: "Questa iniziativa ci rende orgogliosi perché realizza gli obiettivi che l’università propone, la teoria e la pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Università va di corsa. Svelata la ET-18. Monoposto dell’ateneo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino, morte alle Maldive. La spiegazione dell’ateneoSul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive.

Università di Firenze: concerto gratuito del coro e dell’orchestra dell’Ateneo nella Chiesa dei Santi Michele e GaetanoUn concerto gratuito si è svolto nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano, organizzato dall’Università di Firenze.

Argomenti più discussi: L’Università va di corsa. Svelata la ET-18. Monoposto dell’ateneo; L’appello da Roma: La potenza tecnica non diventi più alta della dignità umana; Disinnescare la corsa agli armamenti e all’IA; Comunicati stampa - Einstein Telescope, Sardegna e Umbria insieme nel supporto alla candidatura a ospitare il progetto scientifico: oggi a Nuoro la firma di un patto di cooperazione tra le due Regioni. Si rafforza anche la collaborazione Italia-Sassonia.

Mio intervento su Intelligenza artificiale e formazione alla cerimonia di consegna dei diplomi della Fondazione ITS Jobs Academy di Bergamo. I giovani sono il nostro futuro e sono parte essenziale di questa straordinaria realtà che è la Jobs Academy, nella q x.com

Come supportare la mia ragazza in stallo senza pressarla? reddit

Università, corsa agli studentati tra investimenti pubblici e business privato: Il futuro? Strutture misteIn autunno, a Padova, l’inaugurazione dei 230 nuovi posti letto di via Turazza. A Verona, i 128 futuri ospiti entreranno la prossima estate: i cantieri (con fondi Pnrr) sono in corso all’ex convento ... corrieredelveneto.corriere.it