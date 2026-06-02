Un concerto gratuito si è svolto nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano, organizzato dall’Università di Firenze. Il coro e l’orchestra dell’ateneo hanno eseguito composizioni tra cui “Ave Maris Stella” di Edvard Grieg e “Ave Maria” di Franz Biebl. L’evento ha coinvolto studenti e pubblico, senza costi di ingresso. La serata ha visto l’esecuzione di brani sacri e classici, senza interruzioni o modifiche al programma.

FIRENZE – Domani, 3 giugno 2026, alle 21 concerto gratuito del coro e dell’orchestra dell’Università degli Studi di Firenze nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano. Il programma della serata attraversa pagine celebri del repertorio corale e sinfonico europeo, alternando composizioni sacre e musica orchestrale. Il concerto si aprirà con ”Ave Maris Stella” di Edvard Grieg, seguito da ”Ave Maria” di Franz Biebl, ”Ave Maris Stella” di Giorgio Susana e ”Jubilate Deo” di Peter Anglea. L’evento rientra fra le attività di spettacolo promosse dall’Ateneo ed è realizzato con il coordinamento di Teresa Megale, delegata alle Attività di spettacolo. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Università di Firenze: concerto gratuito del coro e dell’orchestra dell’Ateneo nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano

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