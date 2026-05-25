Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino morte alle Maldive La spiegazione dell’ateneo

Notizia in breve

Sul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive. La decisione è stata comunicata dall’ateneo, che ha spiegato di aver aggiornato le pagine dedicate ai docenti. La cancellazione si riferisce ai profili di due docenti, uno dei quali era in servizio fino a poco prima della morte. L’ateneo ha mantenuto sulla piattaforma un messaggio di cordoglio senza ulteriori dettagli. La scomparsa dei due professori è stata annunciata dall’istituzione senza indicare le cause specifiche.