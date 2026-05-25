Sul sito dell’Università di Genova spariti i profili di Montefalcone e Oddenino morte alle Maldive La spiegazione dell’ateneo
Sul sito dell’Università di Genova sono stati rimossi i profili dei professori deceduti alle Maldive. La decisione è stata comunicata dall’ateneo, che ha spiegato di aver aggiornato le pagine dedicate ai docenti. La cancellazione si riferisce ai profili di due docenti, uno dei quali era in servizio fino a poco prima della morte. L’ateneo ha mantenuto sulla piattaforma un messaggio di cordoglio senza ulteriori dettagli. La scomparsa dei due professori è stata annunciata dall’istituzione senza indicare le cause specifiche.
Roma, 25 maggio 2026 – Resta il cordoglio dell’ateneo di Genova sul sito istituzionale ma spariscono, uno dopo l’altro, i profili della docente e dell'assegnista di ricerca morte alle Maldive, Monica Montefalcone e Muriel Oddenino, e tanto è bastato a far ipotizzare una presa di distanza dell’Università, con tanto di annesse polemiche. A pochi giorni di distanza dalla rimozione della pagina curricolare della professoressa Monica Montefalcone – morta alle Maldive assieme a sua figlia Giorgia, alla stessa Oddenino, al neolaureato Federico Gualtieri e al capobarca Benedetti – anche il profilo di Muriel Oddenino è stato cancellato dal sito web dell'ateneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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