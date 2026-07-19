L’Università di Pisa al centro del progetto europeo SOPHIA per la Planetary Health
L’Università di Pisa partecipa al progetto europeo SOPHIA, finanziato dalla EIT Higher Education Initiative nell’ambito dell’Alleanza Circle U. L’obiettivo è promuovere la Planetary Health, un campo che si occupa di studiare le relazioni tra salute umana e ambiente. La partecipazione riguarda attività di ricerca e formazione, coinvolgendo diverse istituzioni europee. Il progetto mira a sviluppare nuove soluzioni per affrontare le sfide ambientali e sanitarie a livello continentale.
PISA – L’Università di Pisa è tra i protagonisti del nuovo progetto europeo SOPHIA, un’iniziativa finanziata dalla EIT Higher Education Initiative nell’ambito dell’Alleanza Circle U. che punta a trasformare la ricerca accademica in innovazione tangibile. Il progetto, coordinato dall’Université Paris Cité, coinvolge partner accademici, industriali e della ricerca di nove Paesi europei con l’obiettivo di affrontare le sfide legate alla Planetary Health, ovvero l’approccio che studia l’interconnessione tra la salute umana, l’ambiente e i sistemi alimentari. Per supportare queste attività, l’Ateneo pisano ha ottenuto un finanziamento di circa 300. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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