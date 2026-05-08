pisa verso la rivoluzione estiva ma i big sono al centro del progetto

Il Pisa si prepara a cambiare la propria rosa durante l’estate, con una serie di novità in vista. I dirigenti stanno lavorando per rafforzare la squadra, coinvolgendo alcuni dei giocatori più esperti e valutando nuove acquisizioni. La fase di mercato si annuncia intensa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e affrontare la prossima stagione con una formazione più competitiva. Le decisioni verranno prese nei prossimi mesi, in vista dell’inizio del campionato.

È prevista una rivoluzione all’interno della rosa del Pisa quest’estate. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini avrà il compito di rinnovare una squadra foltissima, soprattutto dopo i rientri dai prestiti, e rinnovare anche le ambizioni di un gruppo che, con la retrocessione in Serie B, sembra aver chiuso un ciclo. Non partiranno però di certo tutti. Le ultime due sessioni trasferimenti, seppur non felici considerando i risultati sul campo, hanno visto la società nerazzurra investire tanti soldi su molti giocatori, soprattutto a gennaio. Ricordiamo: per Durosinmi sono stati versati 9 milioni di euro più 2 di bonus, per Loyola l’ammontare dell’operazione è stata di 7 milioni per il 70% del cartellino.🔗 Leggi su Lanazione.it

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