L’Unità il Pd verso l’affitto della testata da Romeo

Editoria Trattativa in fase finale: sul tavolo l’ipotesi di un canone per 8 anni con opzione di acquisto. Schlein vorrebbe comprare subito il giornale, ma l’editore non vuole uscire del tutto Editoria Trattativa in fase finale: sul tavolo l’ipotesi di un canone per 8 anni con opzione di acquisto. Schlein vorrebbe comprare subito il giornale, ma l’editore non vuole uscire del tutto Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il Pd è sempre più vicino a l’Unità. La trattativa con l’attuale editore Alfredo Romeo ha fatto ulteriori passi avanti e ora è arrivata vicina al traguardo. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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