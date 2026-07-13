L’Unità la trattativa Pd-Romeo e il piano B Schlein
L’Unità ha sospeso le pubblicazioni il 7 luglio, dopo che l’editore Alfredo Romeo ha interrotto le trattative per trasferire il quotidiano sotto il controllo del Partito Democratico. La decisione è arrivata a seguito del fallimento degli accordi tra le parti. La sospensione riguarda tutte le attività di stampa e distribuzione del giornale. Nessun nuovo numero è stato distribuito dopo questa data.
No, non è finita. Il 7 luglio l’editore Alfredo Romeo ha sospeso le pubblicazioni de l’Unità, motivando la decisione con il fallimento della trattativa per riportare il quotidiano sotto il controllo del Partito Democratico. In realtà, a quanto filtra dal Nazareno, potrebbe trattarsi solo di una tappa intermedia di una trattativa che, in effetti, facilissima non è. Ma nemmeno naufragata. Dalla prima crisi ai progetti di rilancio. Il nodo è tutto nella compagine societaria che dovrà gestire il rilancio del giornale fondato nel 1924 da Antonio Gramsci. Romeo vuole un riconoscimento per averlo salvato dalla morte definitiva nel 2023, acquistandolo all’asta per 910 mila euro e quindi impedendo che il suo centenario si trasformasse in un mesto ricordo del caro estinto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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