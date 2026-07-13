L’Unità la trattativa Pd-Romeo e il piano B Schlein

Notizia in breve

L’Unità ha sospeso le pubblicazioni il 7 luglio, dopo che l’editore Alfredo Romeo ha interrotto le trattative per trasferire il quotidiano sotto il controllo del Partito Democratico. La decisione è arrivata a seguito del fallimento degli accordi tra le parti. La sospensione riguarda tutte le attività di stampa e distribuzione del giornale. Nessun nuovo numero è stato distribuito dopo questa data.