Nuova crisi per l’Unità | l’editore Romeo sospende le pubblicazioni dopo il fallimento della trattativa col Pd
L’Unità sospende le pubblicazioni a partire da mercoledì 8 luglio dopo il fallimento di una trattativa tra l’editore e un partito politico per la cessione della testata.
Nuova crisi per l’Unità. Alfredo Romeo, editore dello storico quotidiano della sinistra italiana, ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni a partire da mercoledì 8 luglio, a causa del fallimento di una trattativa col Partito democratico per l’acquisizione della testata. Romeo aveva rilevato l’Unità nel 2022 vincendo l’asta fallimentare del Tribunale di Roma: a quanto riferisce il sito Dagospia, a far saltare il tavolo è stata la pretesa dell’immobiliarista di restare nella società con una quota di minoranza. Nella sua storia, il giornale fondato nel 1924 da Antonio Gramsci è già stato chiuso e riaperto per tre volte, attraversando numerosi cambi di assetto e linea editoriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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