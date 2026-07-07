Nuova crisi per l’Unità | l’editore Romeo sospende le pubblicazioni dopo il fallimento della trattativa col Pd

Nuova crisi per l’Unità. Alfredo Romeo, editore dello storico quotidiano della sinistra italiana, ha annunciato la sospensione delle pubblicazioni a partire da mercoledì 8 luglio, a causa del fallimento di una trattativa col Partito democratico per l’acquisizione della testata. Romeo aveva rilevato l’Unità nel 2022 vincendo l’asta fallimentare del Tribunale di Roma: a quanto riferisce il sito Dagospia, a far saltare il tavolo è stata la pretesa dell’immobiliarista di restare nella società con una quota di minoranza. Nella sua storia, il giornale fondato nel 1924 da Antonio Gramsci è già stato chiuso e riaperto per tre volte, attraversando numerosi cambi di assetto e linea editoriale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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