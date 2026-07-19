L’Union pesca dai Dragons Doppio colpo | è ufficiale

L’Union Basket Prato ha annunciato l’ingaggio di due giocatori, segnando l’inizio della campagna acquisti. La squadra, neopromossa, ha firmato i contratti con due atleti provenienti da club locali. La prima operazione riguarda un playmaker, mentre la seconda coinvolge un ala grande. Nessun dettaglio sui termini economici o sulle durate dei contratti. La società ha confermato l’arrivo dei nuovi atleti attraverso comunicati ufficiali.

L’Union Basket Prato inaugura il proprio mercato con un doppio colpo che ha anche un forte sapore cittadino. La neopromossa formazione gialloblù, attesa dal debutto in serie B Interregionale, si assicura infatti due dei migliori protagonisti dell’ultima stagione dei Dragons Prato: Christian Manfredini (nella foto) ed Edoardo Marini, entrambi classe 2002 e cresciuti nel vivaio Union prima di completare il proprio percorso cestistico con la società rossoblù. Per coach Tommaso Paoletti si tratta di due innesti fortemente voluti, capaci di garantire qualità, atletismo e profondità a un organico chiamato a conquistare la salvezza in una categoria decisamente più impegnativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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