Durante i giorni di raduno a Torino, la Juventus ha annunciato l’ingaggio di Annamaria Serturini. La calciatrice arriva dal club italiano e si unirà alla squadra per la nuova stagione. La società ha completato le visite di controllo e ha iniziato gli allenamenti. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente nel corso delle attività di preparazione. No altre informazioni sono state rese note riguardo a durata del contratto o dettagli economici.

Proprio durante i giorni in cui le bianconere si ritrovano a Torino, in primo luogo per svolgere le visite di controllo al J Medical e, in seguito, per svolgere i primi allenamenti della nuova stagione, il club juventino mette a segno un altro colpo in entrata. Il nome è quello dell’attaccante Annamaria Serturini, in arrivo dall’ Inter per rinforzare la rosa che sarà guidata da Isaac Guerrero, anche lui in campo in questi giorni per conoscere le sue nuove calciatrici. Il percorso della nuova giocatrice bianconera. Annamaria Serturini inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili del Brescia, squadra con la quale debutterà in serie A all’età di 16 anni. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Per il colpo in attacco la Juve pesca in Italia: ufficiale l’arrivo di Annamaria Serturini

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