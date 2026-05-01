union ultima partita dragons alla finestra

Nell'ultima giornata della regular season di serie C, una sola squadra pratese scenderà in campo. Si tratta della capolista Union Basket, che chiuderà il campionato domani alle 18 in trasferta a Pontassieve. La partita rappresenta l'ultimo impegno prima dei playoff e conclude la fase regolare di questa stagione.

Ultima giornata di regular season per la serie C con una sola squadra pratese in campo. E’ la capolista Union Basket, che chiuderà a Pontassieve domani, alle 18.30, contro il Valdisieve, formazione ancora in corsa per un posto nei playoff. Come è noto, invece, la squadra di coach Tommaso Paoletti ha già messo in saccoccia il primo posto da alcune settimane e potrà vivere questa partita come una marcia di avvicinamento verso i playoff, che prenderanno il via la prossima settimana. Non giocheranno invece in questo turno i Dragons, chiamati ad osservare il proprio turno di riposo. Ma per coach Edoardo Banchelli ed i suoi sarà comunque un fine...🔗 Leggi su Lanazione.it

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