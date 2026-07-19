Il giornalista sportivo Luigi “Luca” Esposito è stato trovato morto nelle campagne di Eboli. L’ultimo contatto online risale alle 22.34 di venerdì, quando si trovava ad Agropoli. Le autorità stanno svolgendo indagini e accertamenti sull’omicidio, senza ancora fornire dettagli sulle cause o sui responsabili. La sua morte ha suscitato attenzione, ma al momento non sono stati comunicati sviluppi ufficiali.

Mentre sono in corso le indagini e gli accertamenti sull’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista sportivo trovato morto nelle campagne di Eboli. E mentre gli investigatori lavorano per ricostruire le ultime ore di vita del 53enne e individuare il movente del delitto, il FattoQuotidiano ha raccolto alcune testimonianze di fonti che preferiscono restare anonime. Il giornalista aveva un rapporto quotidiano con le testate con cui collaborava ed in particolare con ‘La Città di Salerno’ diretta da Alfredo Boccia, per la quale scriveva da circa un anno: colloqui giornalieri, pomeridiani, serali. Una presenza costante, sempre impegnato a seguire le vicende sportive e in particolare quelle della Salernitana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo contatto online del giornalista Luigi “Luca” Esposito alle 22.34 di venerdì sera. Prima dell’omicidio era ad Agropoli

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