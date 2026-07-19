L'ultima telefonata di Jayden Adams la notte prima di morire | Papà non ce la faccio più

Il 25enne giocatore del Sudafrica è stato trovato morto l'11 luglio in circostanze ancora oggi ritenute misteriose. Dalle ultime ricostruzioni, la sera prima aveva litigato con la propria compagna per poi chiamare al telefono il padre. Sempre più verosimile l'ipotesi del suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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