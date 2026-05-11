Il dramma di Flick | Prima del Clasico ricevo la telefonata di mia madre | papà non c'è più

Hansi Flick ha condiviso di aver ricevuto una telefonata dalla madre prima del match contro il Real Madrid, durante la quale le è stato comunicato che il padre era deceduto. L'evento si è verificato nelle ore che precedevano il tradizionale confronto tra le due squadre, una partita decisiva per la classifica della Liga. Flick ha riferito di aver appreso la notizia in un momento particolarmente delicato, prima di scendere in campo.

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