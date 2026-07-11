Jayden Adams trovato morto a casa la testimonianza | Ci ho parlato giovedì era pronto ad andare avanti

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jayden Adams è stato trovato morto in casa. La famiglia chiede privacy e rispetto sui motivi del decesso. Una testimonianza riferisce di aver parlato con lui giovedì, e che era pronto a proseguire. Il calciatore nazionale sudafricano era noto nel mondo dello sport. La notizia ha causato sconcerto tra tifosi e colleghi. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause della morte.

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La morte di Jayden Adams ha lasciato sotto shock il mondo del calcio: la famiglia chiede rispetto e privacy sui motivi del decesso, il nazionale del Sudafrica è stato trovato morto in casa. Una persona che lo aveva sentito da poco: "Ho parlato con lui giovedì, era davvero positivo, felice di essere tornato a casa dopo il torneo. Era pronto ad andare avanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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