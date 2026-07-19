Un dirigente della Cdu è stato rimosso dopo aver partecipato a una coppia con un utero in affitto negli Stati Uniti. La coppia, composta da un uomo e il marito, ha vissuto l’esperienza come padri. Friedrich Merz, leader del partito, aveva sperato in un rilancio politico durante l’estate, ma ha dovuto affrontare critiche e polemiche legate alle sue posizioni e alle recenti controversie.

Friedrich Merz sperava che l’estate segnasse l’inizio del rilancio del suo governo. Dopo settimane trascorse a difendere il suo criticato pacchetto di riforme economiche, a gestire una convivenza sempre più difficile con i socialdemocratici e a inseguire un’Afd in costante crescita nei sondaggi, il cancelliere tedesco si ritrova invece costretto a sacrificare uno dei suoi uomini più fidati. Il presidente della Cdu, infatti, ha chiesto le dimissioni del capogruppo dell’Unione al Bundestag, Jens Spahn, dopo che quest’ultimo è diventato padre insieme al marito, il giornalista Daniel Funke, ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. Una scelta perfettamente legale secondo il diritto americano, ma in aperto contrasto con la linea politica del suo stesso partito, che continua a opporsi con fermezza all’utero in affitto. 🔗 Leggi su Laverita.info

Segui gli aggiornamenti su Papa.

© Laverita.info - Lui e il marito fanno i papà con un utero in affitto in Usa. Dirigente Cdu cacciato via

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

¡Embarazada y traicionada! Ella no dudó y le firmó el divorcio en la cara

Notizie e thread social correlati

Germania, terremoto nella Cdu: Merz scarica il capogruppo Jens Spahn, lui si dimette. Ha avuto un figlio con la maternità surrogata negli UsaIn Germania, il capogruppo parlamentare dell’Unione (Cdu-Csu) ha rassegnato le dimissioni dopo una crisi interna.

La figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia nata con l’utero in affitto prima che diventasse reatoLa figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia è nata prima che la legge 169/2024 rendesse reato in Italia la pratica della Gestazione per Altri...

Argomenti più discussi: Jens Spahn, il leader Cdu che potrebbe diventare cancelliere tedesco: conservatore, omosessuale e ora padre grazie alla surrogata. Sappiamo che questa notizia vi sorprenderà; Doppia morale sulla maternità surrogata. Bufera sul leader Cdu; Germania: polemiche sulla maternità surrogata, Merz chiede e ottiene le dimissioni del capogruppo della Cdu-Csu; Merz scarica capogruppo Cdu diventato padre con maternità surrogata, Spahn si dimette.

Merz scarica il capogruppo Cdu, ricorse alla maternità surrogataCome presidente del partito ha chiesto le dimissioni di Jens Spahn che ha avuto un figlio con il compagno ricorrendo ala procedura negli Stati Uniti (ANSA) ... ansa.it