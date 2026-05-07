La figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia nata con l’utero in affitto prima che diventasse reato

La figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia è nata prima che la legge 1692024 rendesse reato in Italia la pratica della Gestazione per Altri (GPA). La coppia ha avuto la bambina attraverso questa procedura prima che la norma entrasse in vigore. La legge aveva vietato la GPA in tutto il territorio nazionale, rendendo illegale questa pratica successivamente alla nascita della loro figlia.

Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia hanno avuto una figlia con la Gestazione per Altri (GPA), ovvero l’utero in affitto che è diventato reato universale in Italia nel 2024 con la legge 1692024. Lula è nata grazie a Daisy, che l’ha partorita, e a una donatrice che ha messo a disposizione i suoi ovuli. «Ho scritto questo libro perché ho imparato a non stare zitta e perché so che il personale è sempre politico» sottolinea Tagliaferri, che nel libro Arkansas racconta come la decisione sia arrivata dopo una menopausa precoce a 40 anni e tre tentativi con la procreazione assistita eterologa. La figlia di Chiara Tagliaferri e Nicola Lagioia. Negli Usa la maternità surrogata non è reato.🔗 Leggi su Open.online

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Chiara Tagliaferri: «C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata da una donatrice, da una gestante e dal mio amore. Criminalizzare la Gpa non aiuta»Questo articolo è pubblicato sul numero 20 di Vanity Fair in edicola fino al 12 maggio 2026.

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Temi più discussi: Arkansas. Storia di mia figlia; Chiara Tagliaferri: C’è voluta un’alleanza di tre donne per dare la vita a mia figlia. Lula è nata da una donatrice, da una gestante e dal mio amore. Criminalizzare la Gpa non aiuta; Mia figlia nata da un’altra donna, il memoir di Chiara Tagliaferri; Chiara Tagliaferri: Io e mio marito Nicola abbiamo avuto nostra figlia attraverso la gestazione per altri. In Italia è reato universale.

Mia figlia nata da un’altra donna, il memoir di Chiara TagliaferriArkansas è la storia del percorso di una coppia per diventare genitori. Fino alla scelta di andare negli Stati Uniti e di affidarsi alla Gpa ... repubblica.it

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Chiara Tagliaferri: “Mia figlia, nata con la gestazione per altri. In Italia sono una criminale” x.com