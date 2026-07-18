Germania terremoto nella Cdu | Merz scarica il capogruppo Jens Spahn lui si dimette Ha avuto un figlio con la maternità surrogata negli Usa

In Germania, il capogruppo parlamentare dell’Unione (Cdu-Csu) ha rassegnato le dimissioni dopo una crisi interna. La decisione arriva a seguito di tensioni politiche e personali, tra cui la notizia di un figlio avuto tramite maternità surrogata negli Stati Uniti. Il leader della Cdu ha deciso di scaricare Spahn, che ha poi annunciato il passo indietro. La situazione rappresenta un nuovo capitolo nella politica conservatrice tedesca.

Terremoto politico nel cuore della Germania conservatrice. Il capogruppo parlamentare dell’Unione (CduCsu), Jens Spahn, si è dimesso ufficialmente dal suo incarico. La decisione, che segna una profonda frattura interna al partito, è stata formalizzata dallo stesso Spahn attraverso una lettera inviata ai membri del gruppo parlamentare, di cui l’agenzia di stampa tedesca Dpa ha preso visione. Il passo indietro è tutt’altro che spontaneo: arriva infatti a stretto giro dopo che il cancelliere federale e presidente della Cdu, Friedrich Merz, ne aveva chiesto esplicitamente le dimissioni immediate, dopo che lui e suo marito sono diventati genitori di un bambino ricorrendo alla maternità surrogata negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online

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