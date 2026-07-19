Ludovica Martino e Ivan Provedel presto genitori | il tenero annuncio

Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo bambino. La coppia, insieme dal 2024, ha condiviso il loro imminente diventare genitori.

Sui social Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato che presto diverranno tre: l'attrice è incinta. La coppia sta insieme dal 2024 Ludovica Martino e Ivan Provedelsui social hanno annunciato che presto diverranno tre: l’attrice è in dolce attesa e i due non diventano l’ora di diventare genitori. La storia tra è iniziata nel 2024, lontano dai riflettori. Prima dell’ufficialità, i due sono stati avvistati più volte insieme, tra cui un primo incontro in un ristorante del Circeo durante l’estate.La conferma pubblica è arrivata il 18 dicembre 2024, quando si sono presentati insieme alla cena di Natale della Lazio, rendendo ufficiale la relazione davanti a squadra e staff. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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