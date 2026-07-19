Ludovica Martino e Ivan Provedel presto genitori | il tenero annuncio

Da ildifforme.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato sui social di essere in attesa del loro primo bambino. La coppia, insieme dal 2024, ha condiviso il loro imminente diventare genitori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sui social Ludovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato che presto diverranno tre: l'attrice è incinta. La coppia sta insieme dal 2024 Ludovica Martino e Ivan Provedelsui social hanno annunciato che presto diverranno tre: l’attrice è in dolce attesa e i due non diventano l’ora di diventare genitori. La storia tra è iniziata nel 2024, lontano dai riflettori. Prima dell’ufficialità, i due sono stati avvistati più volte insieme, tra cui un primo incontro in un ristorante del Circeo durante l’estate.La conferma pubblica è arrivata il 18 dicembre 2024, quando si sono presentati insieme alla cena di Natale della Lazio, rendendo ufficiale la relazione davanti a squadra e staff. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ludovica martino e ivan provedel presto genitori il tenero annuncio
© Ildifforme.it - Ludovica Martino e Ivan Provedel presto genitori: il tenero annuncio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ludovica Martino è incinta, l’annuncio dolcissimo dell’attriceLudovica Martino e Ivan Provedel hanno annunciato di aspettare il loro primo figlio.

Marco Verratti e Jessica Aidi presto genitori: il dolce annuncio sui socialMarco Verratti e Jessica Aidi hanno annunciato su social di aspettare un bambino.

Temi più discussi: Provedel e Martino saranno genitori, il post che annuncia la gravidanza; Provedel e Martino saranno genitori, il post che annuncia la gravidanza; Muore tentando di salvare il nipotino nell’Adda, grave il bimbo; Mbappé supera Messi e diventa miglior marcatore storico dei Mondiali.

ludovica martino ludovica martino e ivanLudovica Martino e Ivan Provedel aspettano un bambino: la dolce rivelazioneIvan Provedel e Ludovica Martino hanno condiviso la gioiosa notizia della loro imminente paternità su Instagram, con un post che ha commosso i fan. notizie.it

ludovica martino ludovica martino e ivanLudovica Martino ja Ivan Provedel odottavat lasta: suloinen paljastusIvan Provedel e Ludovica Martino hanno condiviso la gioiosa notizia della loro imminente paternità su Instagram, con un post che ha commosso i fan. notizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web