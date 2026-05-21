Ludovica Ciaschetti l’intervista all' attrice su Rai 1 | La curiosità è il mio caos interiore

Da virgilio.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice è stata intervistata su Rai 1, dove ha parlato della propria esperienza personale e del suo rapporto con la curiosità. Ha spiegato che questa qualità rappresenta per lei un elemento di caos interiore, nato dal desiderio di conoscere e capire. Ha anche condiviso che, nel corso della sua carriera, ha affrontato momenti di dolore e ha sviluppato una maggiore empatia. Durante l'intervista, ha fatto riferimento alla sua partecipazione nel film, senza entrare in dettagli specifici.

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Ci sono persone che rispondono alle domande e persone che, invece, sembrano attraversarle. Come nel caso di Ludovica Ciaschetti, protagonista del film Un futuro aprile, in onda su Rai 1 la sera del 21 maggio. Parlarle per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie significa avere spesso la sensazione che le risposte arrivino dopo un piccolo attraversamento interiore. Non dà mai l’impressione di voler riempire il silenzio o di voler trovare una frase giusta a tutti i costi. Sembra, piuttosto, che si conceda il tempo necessario per capire che forma abbia davvero un pensiero prima di lasciarlo uscire. E oggi, in un tempo che ci abitua a risposte immediate, definitive, veloci, questa è già una forma di delicatezza rara. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ludovica Ciaschetti, l’intervista all'attrice su Rai 1: “La curiosità è il mio caos interiore”
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