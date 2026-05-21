Ludovica Ciaschetti l’intervista all' attrice su Rai 1 | La curiosità è il mio caos interiore

L'attrice è stata intervistata su Rai 1, dove ha parlato della propria esperienza personale e del suo rapporto con la curiosità. Ha spiegato che questa qualità rappresenta per lei un elemento di caos interiore, nato dal desiderio di conoscere e capire. Ha anche condiviso che, nel corso della sua carriera, ha affrontato momenti di dolore e ha sviluppato una maggiore empatia. Durante l'intervista, ha fatto riferimento alla sua partecipazione nel film, senza entrare in dettagli specifici.

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