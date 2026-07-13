Sono iniziate le riprese della nona stagione di “Che Dio ci aiuti”. Nel frattempo, si conosce meglio l’attrice che ha interpretato Olly nell’ottava stagione. Si tratta di Ludovica Ciaschetti, che ha recitato nel ruolo di Olly nel precedente ciclo della serie. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui nuovi episodi o sui ruoli futuri.

Sono ufficialmente iniziate le riprese della nona stagione di Che Dio ci aiuti. In attesa di scoprire le prime indiscrezioni sulle nuove puntate, conosciamo meglio l’attrice Ludovica Ciaschetti, che ha interpretato Olly nell’ottava stagione. Olly, tra razionalità e sensibilità: il percorso del personaggio di Ludovica Ciaschetti. Non sappiamo ancora molto sulla nona stagione di Che Dio ci aiuti, che vedrà nuovamente protagonista Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. L’attrice, dopo aver lavorato quest’anno alla terza stagione di Viola come il mare accanto a Rodrigo Guirao Díaz, è tornata sul set di una delle serie più amate dal pubblico di Rai 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’attrice Ludovica Ciaschetti (Olly) in “Che Dio ci aiuti”?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Un futuro aprile”, intervista a Ludovica Ciaschetti: “Interpretare Margherita è stata un’occasione di crescita personale. Che Dio ci aiuti 9? Sono affezionata a Olly, mi dispiacerebbe lasciarlo”Ludovica Ciaschetti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel interpretare il personaggio di Margherita in “Un futuro...

Ludovica Ciaschetti, l’intervista all'attrice su Rai 1: “La curiosità è il mio caos interiore”L'attrice è stata intervistata su Rai 1, dove ha parlato della propria esperienza personale e del suo rapporto con la curiosità.