Domani si terrà l’udienza del Riesame sulla richiesta di arresti domiciliari per i membri di una banda di Avellino. Gli avvocati hanno presentato istanza per far uscire gli imputati dal carcere di Rebibbia e trasferirli a domicilio. La decisione spetta ai giudici del Tribunale del Riesame, che valuteranno le motivazioni e i documenti presentati. L’udienza si svolgerà in una cornice di formalità, senza ulteriori dettagli sulle parti coinvolte.

Sperano nel Riesame per uscire dal carcere di Rebibbia e ottenere i domiciliari. Domani è fissata l’udienza sulle richieste presentate dagli avvocati della banda di Avellino. Quella che materialmente, secondo i pm di Roma, avrebbe eseguito l’attentato a Sigfrido Ranucci piazzando un ordigno fuori da casa sua il 16 ottobre scorso, su mandato del faccendiere Valter Lavitola e del suo factotum, il camerunense Gomes Clesio Tavares. Generoso Pagliarulo e Antonio Falconieri, legali di Pellegrino D'Avino, della compagna Marika De Filippis - unica ai domiciliari di Saverio Mutone e Antonio Passariello puntano a ottenere per i loro assistiti una misura meno afflittiva vista la distanza temporale dai fatti contestati e visto che sono tutti incensurati tranne Passariello, soggetto di elevato «spessore criminale» secondo il gip. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’udienza per la banda: cercano di ottenere i domiciliari

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