La vita di Mauro Moretti in cella Il fratello Marco | Lui è innocente Spera di ottenere i domiciliari ma non chiederà la grazia

Mauro Moretti si trova in carcere e spera di ottenere i domiciliari, ma non ha presentato richiesta di grazia. Suo fratello ha dichiarato che Moretti affronta la situazione con dignità e senso del dovere, mantenendo un atteggiamento rispettoso nei confronti delle istituzioni.

Mauro Moretti sta affrontando il carcere "con grande dignità e senso del dovere. Come ha sempre fatto, da uomo che ha servito e rispettato lo Stato". A raccontare i primi giorni da detenuto del 72enne riminese ex amministratore di Ferrovie e Leonardo, che il 25 giugno si è costituito nel carcere di Orvieto dopo la sentenza della Cassazione e la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio, è il fratello Marco Moretti, ex sindaco di Rimini. "Sono andato a fargli visita. L’ho trovato bene, nonostante la situazione. Mio fratello si era preparato psicologicamente e fisicamente a questa eventualità". Tanti sono andati a trovarlo in questi giorni, tra cui i senatori Stefania Craxi di Forza Italia e Walter Verini del Pd. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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