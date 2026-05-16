Falsificavano monete da 2 euro per ottenere soldi veri alle slot machines | arrestata banda di 3 persone a Prato

A Prato, tre persone di 37, 47 e 51 anni sono state arrestate con l’accusa di aver creato un sistema di falsificazione di monete da 2 euro. Le indagini hanno accertato che le monete contraffatte venivano usate nelle sale slot machine per ottenere denaro reale. La polizia ha tratto in arresto gli individui dopo aver scoperto il metodo impiegato per produrre le monete false e il loro impiego nelle sale di gioco della zona.

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