Un giornalista sportivo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e il suo corpo è stato successivamente dato alle fiamme. Il corpo carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze o sui sospetti. La scena del ritrovamento si trova a Cioffi, dove si è verificato il ritrovamento del cadavere.

Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un giornalista. Luca Esposito, classe 1973, collaboratore de La Città e opinionista Sportitalia. Sarebbe stato colpito da colpi di arma da fuoco, poi dato alle fiamme.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista sportivo dato alle fiamme: cadavere carbonizzato

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Luca Esposito ucciso a colpi d'arma da fuoco a Eboli, il corpo del giornalista dato alle fiamme: adavere carbonizzatoUn uomo è stato trovato morto e completamente carbonizzato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli.

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Esposito, all'anagrafe Luigi, si faceva chiamare da sempre Luca e così firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, era appassionato da sempre di sport. Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola (i carabini x.com

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