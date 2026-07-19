Luca Esposito ucciso a colpi d' arma da fuoco a Eboli il corpo del giornalista dato alle fiamme | ritrovato il cadavere carbonizzato in un terreno
Il corpo di un uomo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La scoperta è avvenuta nel territorio di Cioffi, dove il cadavere è stato rinvenuto tra le piante, senza segni di altri oggetti o strumenti nelle vicinanze. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sulla provenienza del corpo, che è stato dato alle fiamme sul luogo del ritrovamento.
Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un giornalista. Luca Esposito, classe 1973, collaboratore de La Città e opinionista Sportitalia. Sarebbe stato colpito da colpi di arma da fuoco, poi dato alle fiamme.... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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