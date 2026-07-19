Luca Esposito ucciso a colpi d' arma da fuoco a Eboli il corpo del giornalista dato alle fiamme | ritrovato il cadavere carbonizzato in un terreno

Notizia in breve

Il corpo di un uomo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La scoperta è avvenuta nel territorio di Cioffi, dove il cadavere è stato rinvenuto tra le piante, senza segni di altri oggetti o strumenti nelle vicinanze. La polizia sta indagando sulle cause del decesso e sulla provenienza del corpo, che è stato dato alle fiamme sul luogo del ritrovamento.