Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno | è il giornalista Luca Esposito

Notizia in breve

Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La scoperta è avvenuta a Cioffi, dove il corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima e chiarire le cause del decesso. Nessuna altra persona è stata ancora fermata.