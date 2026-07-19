Eboli cadavere carbonizzato scoperto in un terreno | è il giornalista Luca Esposito
Un cadavere completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli. La scoperta è avvenuta a Cioffi, dove il corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare la vittima e chiarire le cause del decesso. Nessuna altra persona è stata ancora fermata.
Drammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo della zona. Battipaglia, giù dal balcone a 17 anni dalla casa d’accoglienza La macabra scoperta è stata effettuata dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto inizialmente per spegnere quello che sembrava un normale rogo di sterpaglie. Una volta domate le fiamme, i pompieri si sono trovati davanti al corpo senza vita. Dalle prime indagini è emerso che si tratterebbe di un giornalista. Luca Esposito, classe 1973, collaboratore de La Città e opinionista Sportitalia. Sarebbe stato colpito da colpi di arma da fuoco, poi dato alle fiamme. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Notizie e thread social correlati
Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno: «Si tratterebbe di un giornalista»Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato in un terreno agricolo nella periferia di Eboli.
Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno a CioffiA Cioffi, nella periferia di Eboli, è stato trovato un cadavere carbonizzato in un terreno agricolo.
Incendio nel Salernitano, trovato un corpo carbonizzatoScoperto durante lo spegnimento di un rogo in una strada interpoderale nel comune di Eboli. Per ora impossibile l'identificazione, sarà eseguita l'autopsia ... msn.com
Eboli, cadavere carbonizzato scoperto in un terreno: Si tratterebbe di un giornalistaDrammatica scoperta a Cioffi, nella periferia di Eboli. Il cadavere di un uomo completamente carbonizzato è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo ... ilmattino.it