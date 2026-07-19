Il giornalista Luca Esposito trovato carbonizzato a Eboli il direttore di Tutto Salernitana ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme

Il corpo di Luca Esposito, giornalista di 53 anni, è stato trovato carbonizzato a Eboli nella mattina di domenica 19 luglio. La polizia ha accertato che era stato ucciso con colpi di pistola prima di essere dato alle fiamme. La scena del crimine è stata ispezionata dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

È del giornalista Luca Esposito, 53 anni, il cadavere carbonizzato recuperato nella prima mattina di domenica 19 luglio dai vigili del fuoco a Eboli, in provincia di Salerno. La drammatica scoperta è avvenuta durante le operazioni di spegnimento di un incendio divampato tra le sterpaglie di una strada interpoderale. Le indagini, coordinate dalla procura guidata da Raffaele Cantone, sono in corso e puntano dritte verso la pista dell’ omicidio. Il rogo nel terreno agricolo. Tutto è cominciato con la segnalazione di un rogo in un terreno agricolo nei pressi della Strada Statale 7 bis, all’altezza di via Contrada Bivio Cioffi. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, si sono trovati davanti al corpo senza vita tra le sterpaglie bruciate. 🔗 Leggi su Open.online

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