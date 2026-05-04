Fuoriconcorso sul lago di Como sfilano le auto più belle del mondo

Da quicomo.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 e 17 maggio, sul Lago di Como, si svolge l’evento FuoriConcorso, che presenta alcune delle automobili più prestigiose del mondo. La manifestazione, giunta alla sua nuova edizione, mette in mostra veicoli che rappresentano l’eccellenza dell’ingegneria e del design. Dopo aver dedicato l’anno precedente alla velocità come simbolo del talento italiano, questa volta si focalizza sulla tradizione legata alla precisione e alla tecnologia nel settore automobilistico.

Dopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con un nuovo capitolo dedicato a una tradizione automobilistica che ha fatto della precisione e dell’ingegneria una forma di pensiero. Il tema.🔗 Leggi su Quicomo.it

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