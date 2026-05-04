Fuoriconcorso sul lago di Como sfilano le auto più belle del mondo

Il 16 e 17 maggio, sul Lago di Como, si svolge l’evento FuoriConcorso, che presenta alcune delle automobili più prestigiose del mondo. La manifestazione, giunta alla sua nuova edizione, mette in mostra veicoli che rappresentano l’eccellenza dell’ingegneria e del design. Dopo aver dedicato l’anno precedente alla velocità come simbolo del talento italiano, questa volta si focalizza sulla tradizione legata alla precisione e alla tecnologia nel settore automobilistico.

Dopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con un nuovo capitolo dedicato a una tradizione automobilistica che ha fatto della precisione e dell’ingegneria una forma di pensiero. Il tema.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Fuoriconcorso, sul lago di Como tornano le auto più belle del mondoDopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con... Le 7 gite più belle per un incantevole weekend del 25 aprile sul Lago di ComoSplendido weekend del 25 aprile grazie al meteo che promette belle giornate di sole. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fuoriconcorso, sul lago di Como tornano le auto più belle del mondo; FuoriConcorso 2026: sul Lago di Como le auto più iconiche; FuoriConcorso 2026 KraftMeister: sul Lago di Como la grande tradizione automobilistica tedesca; FuoriConcorso 2026, torna lo show delle supercar. Fuoriconcorso, sul lago di Como tornano le auto più belle del mondoDopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con un nuovo capitolo dedicato a una tradizione automobi ... quicomo.it FuoriConcorso 2026, torna lo show delle supercarForza e maestria, la grande tradizione automobilistica tedesca, è il tema dell’edizione di quest’anno che si svolgerà sulle sponde del lago di Como tra Villa ... repubblica.it FuoriConcorso 2026 torna sul Lago di Como con KraftMeister, un’edizione dedicata all’ingegneria tedesca, tra Mercedes, Porsche, Audi, BMW, BRABUS e grandi icone da competizione. La news completa è su TopGearItalia.com #TopGear #TopGearItalia # - facebook.com facebook