Lotta alla Zanzara tigre un batterio riduce del 90% la capacità riproduttiva

Una piattaforma innovativa per il controllo della zanzara tigre è stata testata su larga scala in Europa. Uno studio italiano ha mostrato che un batterio riduce del 90% la capacità riproduttiva di questo insetto. La sperimentazione riguarda un metodo sostenibile per limitare la diffusione della zanzara, nota per essere responsabile di malattie trasmesse. La ricerca si concentra su un approccio biologico senza l’uso di insetticidi tradizionali.

Una buona notizia dalla ricerca italiana contro l’insetto protagonista dell’estate: le zanzare. Per la prima volta in Europa è stata sperimentata su larga scala una piattaforma innovativa per il controllo sostenibile della zanzara tigre. Una strategia che ricorda un po’ il trucco del cavallo di Troia e si è anche rivelata in grado di ridurre in modo naturale la fertilità delle femmine, senza danni per l’ambiente. La campagna sperimentale, condotta presso il Centro Ricerche Enea Casaccia (Roma) all’interno di una collaborazione tra Enea, Google LLC e Sapienza ha coinvolto 1,6 milioni di maschi fake, di aspetto identico rispetto a quelli della specie nel mirino, ma resi incompatibili con le femmine in laboratorio grazie a un batterio. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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