L’oro della nonna vale una fortuna | il patrimonio nascosto nelle case degli italiani

In Italia, molte famiglie possiedono ancora oggetti di oro antico, come gioielli e monete, che possono valere una fortuna. Secondo stime recenti, il patrimonio nascosto nelle case degli italiani in oro supera i 30 miliardi di euro. La maggior parte di questi beni sono custoditi come ricordo o investimento, senza essere mai stati venduti o valutati ufficialmente. La scoperta di questi tesori può avvenire in occasione di traslochi, successioni o semplici controlli di routine.

I grandi banchieri di Wall Street passano le giornate a interrogare algoritmi intricati come una sciarada. Gli strateghi della finanza mondiale inseguono l’Intelligenza artificiale, i supercomputer e i misteriosi movimenti dei mercati. Jeff Bezos per alimentare i suoi giganteschi data center va perfino a caccia di rame nel sottosuolo dell’Arizona, con lo spirito di un cercatore d’oro del Klondike con il casco da imprenditore tecnologico. In Italia, invece, il fondo sovrano della nazione, quello che conserva la ricchezza del Paese, è a portata di mano. Non serve scavare montagne, non servono trivelle, non serve nemmeno una connessione internet ultraveloce. 🔗 Leggi su Panorama.it

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