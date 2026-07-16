In molte case italiane ci sono circa 170 milioni di cavi inutilizzati, nascosti tra cassetti e scatole. Questi fili dismessi rappresentano un valore di circa 16 milioni di euro. La maggior parte sono cavi di vario tipo, lasciati lì dopo lavori o cambi di apparecchiature. Non sono collegati a nessun dispositivo attivo e rimangono in attesa di essere smaltiti o riutilizzati. La presenza di questa grande quantità di cavi inutilizzati è diffusa in tutta Italia.

Roma, 16 luglio 2026 – Una miniera urbana diffusa, silenziosa e spesso dimenticata. Non si trova nel sottosuolo ma nei cassetti, nelle scatole e nei ripostigli delle case degli italiani. Con la progressiva diffusione dello standard Usb-c e il conseguente superamento di molte tipologie di cavi utilizzate negli anni passati, cresce infatti il numero di dispositivi e accessori elettronici destinati a non essere più utilizzati. I dati elaborati dal Consorzio Erp Italia Secondo le elaborazioni realizzate dal Consorzio Erp Italia, nelle abitazioni italiane si stima siano presenti circa 170,7 milioni di cavi Usb e Lightning, pari a una media di 6,4 cavi per famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ci sono 170 milioni di cavi inutilizzati nelle case degli italiani: una miniera urbana che vale 16 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Hojlund a Ederson, l’asse Atalanta-Manchester United vale 170 milioniL’accordo tra il Manchester United e il portiere brasiliano è vicino alla conclusione, con l’intesa raggiunta tra le parti.

Prestiti per la casa, il caro bollette vale 900 milioni: dove vanno i soldi degli italianiGli italiani hanno richiesto quasi 900 milioni di euro in prestiti per interventi di efficienza energetica, contrastare il caro bollette e aumentare...

Argomenti più discussi: Quel cassetto pieno di vecchi cavi nasconde un tesoro: riciclandoli si possono recuperare rame, alluminio e altri materiali per oltre 16 milioni di euro; Perché riciclare i vecchi cavi che non usi più: sono una miniera di rame e alluminio; Gli immigrati e il denaro inviato all’estero. Da Verona partono 170 milioni ogni anno; Cinque progetti in chiusura e dieci in pipeline: QC cresce ancora.

Ci sono 170 milioni di cavi inutilizzati nelle case degli italiani: una miniera urbana che vale oltre 16 milioni di euroRoma, 16 luglio 2026 – Una miniera urbana diffusa, silenziosa e spesso dimenticata. Non si trova nel sottosuolo ma nei cassetti, nelle scatole e nei ripostigli delle case degli italiani. Con la progre ... quotidiano.net