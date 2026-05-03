Patrimonio all’estero degli italiani 225 miliardi di euro tra case e azioni

Le ultime dichiarazioni dei redditi hanno rivelato che il patrimonio detenuto all’estero dagli italiani è cresciuto, raggiungendo una cifra complessiva di circa 225 miliardi di euro. Questa somma comprende proprietà immobiliari e investimenti in azioni. I dati evidenziano un incremento rispetto alle precedenti stime, con un numero di contribuenti che continuano a dichiarare attività finanziarie e immobili fuori dal territorio nazionale.

I dati delle ultime dichiarazioni dei redditi hanno mostrato che il patrimonio che i contribuenti italiani possiedono all’estero sta aumentando. Su questo tipo di patrimonio, che è per lo più legato a immobili o attività finanziarie, si pagano tasse specifiche. Aliquote piccole in percentuale, ma che consentono di tracciare in maniera esatta l’evoluzione di quanto gli italiani investano fuori dai confini nazionali. La cifra totale si aggira attorno ai 225 miliardi di euro, in forte aumento rispetto ai dati precedenti. A spingere la crescita sono le attività finanziarie, un segnale sulle abitudini di investimento dei capitali degli italiani. Di quanto è aumentato il patrimonio all’estero degli italiani.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Patrimonio all’estero degli italiani, 225 miliardi di euro tra case e azioni Notizie correlate Leggi anche: Meloni: 10 miliardi di euro per 100mila alloggi tra case popolari e prezzi calmierati Fondazione CR Firenze: balzo del patrimonio a 1,8 miliardi di euro? Cosa sapere Fondazione CR Firenze approva bilancio 2025 con avanzo di 119 milioni di euro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cresce patrimonio degli italiani all'estero: vale 225 miliardi di euro; Boom dei patrimoni italiani all’estero: oltre 225 miliardi di euro; Un patrimonio Unesco a Bruxelles. Santa Rosa con la rete delle grandi macchine a spalla all’Istituto Italiano di Cultura e al Parlamento Europeo con Machines for Peace; Pignoramento dall’estero: quando l’Agenzia delle Entrate può aggredire beni donati. Dichiarazione redditi, cresce patrimonio italiani all'estero. Vale 225 miliardi di euroLeggi su Sky TG24 l'articolo Dichiarazione redditi, cresce patrimonio italiani all'estero. Vale 225 miliardi di euro ... tg24.sky.it Boom dei patrimoni italiani all’estero: oltre 225 miliardi di euroLa somma dichiarata supera il valore del Pnrr. L’incremento dei patrimoni porta a un aumento del gettito fiscale: oltre 250 milioni di euro nel 2024 ... milanofinanza.it A percoc rint o'vin ..patrimonio Dell UNESCO - facebook.com facebook