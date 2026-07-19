La Consultinvest Loreto Pesaro è stata inserita nel girone B del campionato di Serie B Nazionale. La squadra affronterà le avversarie Felice Scandone e altre formazioni del girone. La società ha dichiarato che continuerà a lottare fino in fondo. La composizione del girone è stata ufficializzata nelle ultime ore, confermando le sfide che attendono il team nel torneo. La stagione prenderà il via nelle prossime settimane.

Sono usciti i giorni della Serie B Nazionale. La Consultinvest Loreto Pesaro è stata inserita nel girone B. Le avversarie sono Felice Scandone Avellino, Umana San Giobbe Chiusi, Ristopro Fabriano, Tema Sinergie Faenza, Benacquista Assicurazioni Latina, Pielle Livorno, Basketball Club Lucca, Fabo Herons Montecatini, Psa Napoli Est, Solbat Golfo Piombino, Consorzio Leonardo Dany Quarrata, OraSì Ravenna, Luiss Roma, Virtus Gvm Roma 1960, Liofilchem Roseto, Mens Sana Basketball Siena, Allianz Pazienza Cestistica San Severo. "Girone molto difficile e stimolante – commenta il general manager del Loreto Federico Ligi -. Il fatto che abbiano ridotto il numero di squadre renderà statisticamente più complicato salvarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Loreto, girone complesso: "Lotteremo fino in fondo"

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Nel girone B vincono tutte le prime quattro, il Loreto pareggia nel CGirone B. Real Cameranese-Pietralacroce 1-2, Argignano-FC Osimo 0-1, Barbara Monserra-Borghetto 0-2, Borgo Minonna-Cingolana 0-0, Castelleonese-Castelbellino 3-1, Le Torri Castelplanio-Cupramontana ... ilrestodelcarlino.it